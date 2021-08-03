Ціни на бензин стабільні, автогаз дорожчає

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 3 серпня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подорожчав на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,30 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,24 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,45 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 16,88 гривень за літр (+0,02 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: