Цены на бензин стабильны, автогаз и дизельное топливо дорожают на АЗС

Розничные цены на бензин в Украине 28 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подорожали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,40 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,79 гривен за литр (+0,02 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Как сообщало РБК-Украина, Минэкономики 22 июля обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,25 гривен за литр.