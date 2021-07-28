ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Цены на бензин стабильны, автогаз и дизельное топливо дорожают на АЗС

Новина українською →
Среда 28 июля 2021 13:28
Цены на бензин стабильны, автогаз и дизельное топливо дорожают на АЗС Фото: автогаз подорожал еще на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 28 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин стабильны, автогаз и дизельное топливо дорожают на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,40 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,79 гривен за литр (+0,02 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабильны, автогаз и дизельное топливо дорожают на АЗС

Как сообщало РБК-Украина, Минэкономики 22 июля обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,25 гривен за литр.

Читайте РБК-Украина в Google News
бензин цены на бензин
NEWS
В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19
В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам