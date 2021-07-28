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Ціни на бензин стабільні, автогаз і дизельне паливо дорожчають на АЗС

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Середа 28 липня 2021 13:28
Ціни на бензин стабільні, автогаз і дизельне паливо дорожчають на АЗС Фото: автогаз подорожчав ще на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в Україні 28 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин стабільні, автогаз і дизельне паливо дорожчають на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,27 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,21 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,40 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 16,79 гривень за літр (+0,02 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин стабільні, автогаз і дизельне паливо дорожчають на АЗС

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки 22 липня оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,25 гривень за літр.

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