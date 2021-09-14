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Цены на бензин стабилизировались: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Вторник 14 сентября 2021 13:51
Цены на бензин стабилизировались: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин стабильны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз также стабилен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин стабилизировались: сколько стоит топливо на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,91 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,87 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,15 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 17,49 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабилизировались: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, с 15 мая в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 1 сентября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 гривен за литр, дизельного топлива - 28,69 гривен за литр.

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Цены на бензин
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