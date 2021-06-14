Цены на бензин стабилизировались: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз также стабилен.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,20 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,98 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,34 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,66 гривен за литр (0,00 гривен).

Напомним, по данным Госстата, в мае по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 18,2% до 28,2 гривен за литр, бензин А-95 на 16,7% до 29,1 гривен, дизельное топливо - на 16,2% до 27,9 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 24,8% до 15,9 гривен за литр.

Отметим, фактическая цена реализации нефти, конденсата в мае 2021 года в Украине составляет 13 257,02 грн/тонн. Это на 30,9% больше, чем в декабре прошлого года. В то же время цены на нефть в мае 2021 года в 3,3 раза выше, чем в апреле 2020 года, когда фактическая цена нефти составляла 3959,80 грн/тонна.