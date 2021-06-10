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Цены на бензин возобновили рост, автогаз дешевеет

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Четверг 10 июня 2021 13:54
Цены на бензин возобновили рост, автогаз дешевеет Фото: цены на бензин на АЗС возобновили рост (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 10 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин возобновили рост, автогаз дешевеет

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,20 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,97 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 27,34 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,67 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин возобновили рост, автогаз дешевеет

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Отметим, фактическая цена реализации нефти, конденсата в мае 2021 года в Украине составляет 13 257,02 грн/тонн. Это на 30,9% больше, чем в декабре прошлого года. В то же время цены на нефть в мае 2021 года в 3,3 раза выше, чем в апреле 2020 года, когда фактическая цена нефти составляла 3959,80 грн/тонна.

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