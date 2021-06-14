Ціни на бензин стабілізувалися: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібний ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 14 червня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз також стабільний.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,20 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,98 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,34 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 15,66 гривень за літр (0,00 гривень).

Нагадаємо, за даними Держстату, у травні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 18,2% до 28,2 гривень за літр, бензин А-95 на 16,7% до 29,1 гривень, дизельне паливо - на 16,2% до 27,9 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 24,8% до 15,9 гривень за літр.

Відзначимо, фактична ціна реалізації нафти, конденсату в травні 2021 року в Україні становить 13 257,02 грн/тонн. Це на 30,9% більше, ніж у грудні минулого року. У той же час ціни на нафту в травні 2021 року в 3,3 рази вище, ніж у квітні 2020 року, коли фактична ціна нафти становила 3959,80 грн/тонна.