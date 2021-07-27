ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Цены на бензин стабилизировались на АЗС, автогаз подорожал еще на 5 копеек

Новина українською →
Вторник 27 июля 2021 14:27
Цены на бензин стабилизировались на АЗС, автогаз подорожал еще на 5 копеек Фото: цены на бензин стабилизировались на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал еще на 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин стабилизировались на АЗС, автогаз подорожал еще на 5 копеек

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,27 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,39 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 16,77 гривен за литр (+0,05 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабилизировались на АЗС, автогаз подорожал еще на 5 копеек

Кабинет министров с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Как сообщало РБК-Украина, Минэкономики 22 июля обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,25 гривен за литр.

Читайте РБК-Украина в Google News
цены на бензин бензин
NEWS
Вакцинация в Украине: риск серьезных побочных эффектов ниже 1%
Вакцинация в Украине: риск серьезных побочных эффектов ниже 1%
DAILY
Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса