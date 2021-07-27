Цены на бензин стабилизировались на АЗС, автогаз подорожал еще на 5 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал еще на 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,27 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,39 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 16,77 гривен за литр (+0,05 гривен).

Кабинет министров с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Как сообщало РБК-Украина, Минэкономики 22 июля обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,25 гривен за литр.