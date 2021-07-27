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Ціни на бензин стабілізувалися на АЗС, автогаз подорожчав ще на 5 копійок

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Вівторок 27 липня 2021 14:27
Ціни на бензин стабілізувалися на АЗС, автогаз подорожчав ще на 5 копійок Фото: ціни на бензин стабілізувалися на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 27 липня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подорожчав ще на 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин стабілізувалися на АЗС, автогаз подорожчав ще на 5 копійок

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,27 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,21 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,39 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 16,77 гривень за літр (+0,05 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин стабілізувалися на АЗС, автогаз подорожчав ще на 5 копійок

Кабінет міністрів з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки 22 липня оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,25 гривень за літр.

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