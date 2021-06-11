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Цены на бензин стабилизировались. Автогаз продолжает дешеветь

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Киев, Пятница 11 июня 2021 13:40
Цены на бензин стабилизировались. Автогаз продолжает дешеветь Фото: цены на бензин в Украине стабилизировались (Тom Dulat/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 11 июня 2021 года, розничные цены на бензин и дизельное топливо не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. В то же время средняя цена на автомобильный газ снизилась на одну копейку.

Об этом свидетельствуют свежие данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин стабилизировались. Автогаз продолжает дешеветь

По данным мониторинга, средние цены на бензин А-92 составляют 28,20 гривен за литр (0,00), на бензин А-95 - 28,98 гривен за литр (0,00), на дизельное топливо - 27,34 гривен за литр (0,00), на автомобильный газ - 15,66 гривен за литр (-0,01).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабилизировались. Автогаз продолжает дешеветь

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо, разрешив АЗС увеличить цены на горючее. Согласно приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизельного топлива.

С начала июня с учетом максимальных наценок цены на бензин не могут превышать 29,92 гривен за литр, дизельного топлива - 27,91 гривен за литр.

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