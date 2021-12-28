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Цены на бензин снижаются: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 15:42
Цены на бензин снижаются: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин упали на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 28 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,44 гривен за литр (-0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 29,40 гривен за литр (-0,02 гривен), на автогаз - 19,04 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин снижаются: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 декабря.

Расчетные цены для бензина повышены на 19 копеек с 25,78 гривен до 25,97 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 3 копейки с 23,13 гривен до 23,16 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,97 гривен за литр, дизельного топлива - 30,16 гривен за литр.

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Цены на бензин
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