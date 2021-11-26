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Цены на бензин снижаются на АЗС, дизтопливо и автогаз стабильны

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 13:58
Цены на бензин снижаются на АЗС, дизтопливо и автогаз стабильны Фото: цены на бензин снизились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 26 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз дизельное топливо стабильны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин снижаются на АЗС, дизтопливо и автогаз стабильны

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,62 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 31,40 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 30,35 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 19,06 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин снижаются на АЗС, дизтопливо и автогаз стабильны

Напомним, рост цен на энергоносители в 2021 году привел к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину за январь-октябрь 2021 года вырос на 75% до 11,120 млрд долларов. Отрицательное сальдо по этой позиции достигло 10,471 млрд долларов.

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Цены на бензин
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