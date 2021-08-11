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Цены на бензин снижаются на АЗС, автогаз подорожал еще на 3 копейки

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Украина, Среда 11 августа 2021 14:59
Цены на бензин снижаются на АЗС, автогаз подорожал еще на 3 копейки Фото: бензин подешевел на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 11 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин снижаются на АЗС, автогаз подорожал еще на 3 копейки

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,27 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,46 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,33 гривен за литр (+0,03 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин снижаются на АЗС, автогаз подорожал еще на 3 копейки

Напомним, правительство Украины регулируют розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Минэкономики 3 августа обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива - 29,24 гривен за литр.

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АЗС Цены на бензин
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