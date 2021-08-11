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Ціни на бензин знижуються на АЗС, автогаз подорожчав ще на 3 копійки

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Україна, Середа 11 серпня 2021 14:59
Ціни на бензин знижуються на АЗС, автогаз подорожчав ще на 3 копійки Фото: бензин подешевшав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 11 серпня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин знижуються на АЗС, автогаз подорожчав ще на 3 копійки

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,32 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,27 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,46 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 17,33 гривень за літр (+0,03 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин знижуються на АЗС, автогаз подорожчав ще на 3 копійки

Нагадаємо, уряд України регулюють роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Мінекономіки 3 серпня оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.

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АЗС Ціни на бензин
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