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Цены на бензин растут третий день подряд. Автогаз тоже начал дорожать

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Киев, Среда 07 июля 2021 14:08
Цены на бензин растут третий день подряд. Автогаз тоже начал дорожать Фото: цены на бензин все еще растут (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Розничные цены на бензин 7 июля 2021 года продолжили рост по сравнению с предыдущим торговым днем, стоимость дизельного топлива стабилизировалась. При этом цены на автомобильный газ перешли к увеличению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин растут третий день подряд. Автогаз тоже начал дорожать

Фото: цены на АЗС (инфографика РБК-Украина)

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,16 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,09 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,36 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,37 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин растут третий день подряд. Автогаз тоже начал дорожать

Напомним, согласно последним расчетам Министерства экономики по средней стоимости бензина и дизельного топлива, цена бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,55 гривен за литр. Это с учетом максимальных наценок.

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