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АЗС смогут повысить цены на бензин и ДТ: обнародована новая максимальная цена

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Суббота 03 июля 2021 16:19
АЗС смогут повысить цены на бензин и ДТ: обнародована новая максимальная цена Фото: Цены на бензин могут вырасти до 31,6 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 2 июля предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены с 25,84 гривен до 26,64 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,23 гривен до 22,55 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,55 гривен за литр.

Напомним, в Украине с 15 мая действует государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

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