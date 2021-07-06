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Цены на бензин и дизтопливо продолжили рост на АЗС  

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Вторник 06 июля 2021 13:38
Цены на бензин и дизтопливо продолжили рост на АЗС   Фото: цены на топливо растут (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Розничные цены на бензин и дизельное топливо 6 июля 2021 года продолжили рост по сравнению с предыдущим торговым днем. Цены на автомобильный газ пока стабильны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин и дизтопливо продолжили рост на АЗС

Фото: цены на АЗС (инфографика РБК-Украина)

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,15 гривен за литр (+0,08 гривен), на бензин А-95 - 30,08 гривен за литр (+0,07 гривен), на дизельное топливо - 28,36 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 15,36 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин и дизтопливо продолжили рост на АЗС

Напомним, ранее Министерство экономики опубликовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. Именно от нее АЗС устанавливают свою наценку.

С учетом максимальных наценок цена бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,55 гривен за литр.

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