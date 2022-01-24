ru ua
Пн, 24 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цены на бензин растут: сколько стоит топливо на АЗС

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 января 2022 14:59
Цены на бензин растут: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин выросли на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 24 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин растут: сколько стоит топливо на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,74 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 31,67 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 30,86 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 18,96 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин растут: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, за 2021 год бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривен за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, дизельное топливо - на 23,1% до 29,6 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 50,5% до 19,1 гривен за литр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на бензин
NEWS
В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек
В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек
DAILY
Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон