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Цены на бензин растут, автогаз подорожал еще на 13 копеек

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Украина, Вторник 10 августа 2021 13:18
Цены на бензин растут, автогаз подорожал еще на 13 копеек Фото: бензин подрожал на 1 копейку, автогаз на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 10 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 13 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,33 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,28 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,47 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,35 гривен за литр (+0,13 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин растут, автогаз подорожал еще на 13 копеек

Напомним, с 15 мая в Украине регулируют розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Минэкономики 3 августа обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива - 29,24 гривен за литр.

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цены на бензин АЗС
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