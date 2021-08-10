Ціни на бензин зростають, автогаз подорожчав ще на 13 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 10 серпня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 13 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,33 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,28 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,47 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,35 гривень за літр (+0,13 гривень).

Нагадаємо, з 15 травня в Україні регулюють роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Мінекономіки 3 серпня оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.