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Ціни на бензин зростають, автогаз подорожчав ще на 13 копійок

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 13:18
Ціни на бензин зростають, автогаз подорожчав ще на 13 копійок Фото: бензин подрожал на 1 копійку, автогаз на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 10 серпня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 13 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,33 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,28 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,47 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,35 гривень за літр (+0,13 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин зростають, автогаз подорожчав ще на 13 копійок

Нагадаємо, з 15 травня в Україні регулюють роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Мінекономіки 3 серпня оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.

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