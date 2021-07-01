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Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Четверг 01 июля 2021 14:02
Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин выросли на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,76 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,75 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,37 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо действует в Украине с 15 мая. Постановлением Кабмина определена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Согласно последним расчетам, которые Минэкономики обнародовало 23 июня, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривен за литр, дизельного топлива - 29,23 гривен за литр.

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