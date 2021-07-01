ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ціни на бензин продовжили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Новость на русском →
Україна, Четвер 01 липня 2021 14:02
Ціни на бензин продовжили зростання: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин зросли на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 1 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,76 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,75 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,22 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,37 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин продовжили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо діє в Україні з 15 травня. Постановою Кабміну визначена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з останніми розрахунками, які Мінекономіки оприлюднило 23 червня, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,84 гривень за літр, дизельного палива - 29,23 гривень за літр.

Читайте РБК-Україна в Google News
цены на бензин бензин
NEWS
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
DAILY
Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно