Цены на бензин продолжают расти: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снова выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,02 гривен за литр (+0,05 гривен), на бензин А-95 - 29,03 гривен за литр (+0,05 гривен), на дизельное топливо - 28,27 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 15,81 гривен за литр (+0,01 гривен).

Напомним, цены на нефть упали на 1% во вторник, 23 марта, из-за опасений, что новые карантинные ограничения и медленное развертывание вакцин в Европе замедлят восстановление спроса. Производители снижают цены на фоне избытка предложения.

Как сообщило РБК-Украина, подъем цен на нефть в мире за последние месяцы привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине. Участники рынка, опрошенные РБК-Украина, единогласно уверяют, что подорожание топлива на заправках напрямую связано с ростом стоимости нефти. Снижение стоимости нефти, а также укрепление курса гривны к доллару может вызвать обратную тенденцию.