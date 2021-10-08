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Цены на бензин приостановили рост, автогаз дорожает

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Украина, Пятница 08 октября 2021 13:50
Цены на бензин приостановили рост, автогаз дорожает Фото: автогаз дорожает на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 8 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал на 9 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин приостановили рост, автогаз дорожает

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,10 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,86 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 18,11 гривен за литр (+0,09 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин приостановили рост, автогаз дорожает

Напомним, с 15 мая в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 1 октября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,50 гривен за литр, дизельного топлива - 30,23 гривен за литр.

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Цены на бензин
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