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Ціни на бензин призупинили зростання, автогаз дорожчає

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 13:50
Ціни на бензин призупинили зростання, автогаз дорожчає Фото: автогаз дорожчає на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 8 жовтня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подорожчав на 9 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин призупинили зростання, автогаз дорожчає

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,27 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,10 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,86 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 18,11 гривень за літр (+0,09 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин призупинили зростання, автогаз дорожчає

Нагадаємо, з 15 травня в Україні діє державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 жовтня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,50 гривень за літр, дизельного палива - 30,23 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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