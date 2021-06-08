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Цены на бензин прекратили рост: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Вторник 08 июня 2021 13:44
Цены на бензин прекратили рост: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин прекратили рост (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 8 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо также стабильны.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,20 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,97 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,35 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,69 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин прекратили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Согласно постановлению, НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. Согласно приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизельного топлива.

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