Цены на бензин прекратили рост, автогаз подорожал еще на 8 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 9 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал еще на 8 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,27 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,46 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 17,22 гривен за литр (+0,07 гривен).

Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Минэкономики 3 августа обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива - 29,24 гривен за литр.