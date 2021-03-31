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Цены на бензин прекратили рост, автогаз и ДТ дешевеют

Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 31 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,03 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,05 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,26 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,77 гривен за литр (-0,01 гривен).


Как сообщило РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине резко выросли в середине марта. В частности, 19 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем бензин А-95 подорожал на 44 копейки.

Рост цен продолжился в начале прошлой недели, однако цены повышались не столь значительно. В частности, 25 марта бензин А-95 подорожал всего на 1 копейку. В начале текущей недели рост цен остановился.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на компании группы "Приват" на сумму 4,7 млрд гривен. Комитет признал установление цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.

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