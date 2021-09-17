Цены на бензин и дизтполиво растут: сколько стоит топливо на украинских АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снова выросли. Автогаз без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,33 гривен за литр (+0,03 гривен), на бензин А-95 - 30,19 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 17,48 гривен за литр (0,00 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Напомним, с 15 мая в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 13 сентября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,61 гривен за литр, дизельного топлива - 29,32 гривен за литр.