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Цены на бензин и ДТ резко пошли вверх из-за новой максимальной цены

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 13:37
Цены на бензин и ДТ резко пошли вверх из-за новой максимальной цены Фото: цены на бензин растут в Украине (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Розничные цены на бензин и дизельное топливо 5 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем значительно выросли. Автомобильный газ подешевел на одну копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин и ДТ резко пошли вверх из-за новой максимальной цены

Фото: цены на АЗС (инфографика РБК-Украина)

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,07 гривен за литр (+0,31 гривен), на бензин А-95 - 30,01 гривен за литр (+0,26 гривен), на дизельное топливо - 28,34 гривен за литр (+0,11 гривен), на автогаз - 15,37 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин и ДТ резко пошли вверх из-за новой максимальной цены

Напомним, на прошлой неделе Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать наценку.

С учетом максимальных наценок цена бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,55 гривен за литр.

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