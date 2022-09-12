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Цены на бензин и дизель стабильны, автогаз дешевеет: сколько стоит топливо на АЗС

Фото: цены на бензин стабильны на АЗС (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 12 сентября 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,78 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 53,35 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 26,06 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены в Украине:

Напомним, Верховная рада 30 августа приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз. Акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров, на автогаз - 52 евро за 1000 литров

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2022 года подорожания бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается. В то же время сохраняется потенциал для снижения цен на автомобильный газ.

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Цены на бензин