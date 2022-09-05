Цены на бензин и дизель стабильны, автогаз дешевеет на АЗС в Украине

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 5 сентября 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,79 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 53,37 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 26,06 гривен за литр (-0,03 гривен).
Розничные цены в Украине:
Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2022 года подорожания бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается. В то же время сохраняется потенциал для снижения цен на автомобильный газ.