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Ціни на бензин і дизель За останній місяць різко зросли: скільки коштує паливо в Україні

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Україна, Середа 13 липня 2022 14:21
Ціни на бензин і дизель За останній місяць різко зросли: скільки коштує паливо в Україні Фото: ціни на бензин і дизель в Україні за червень зросли більш ніж на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за червень 2022 року. Ціни на паливо зросли більш ніж на 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, в червні в порівнянні з травнем року бензин А-92 подорожчав на 23,3% до 50,4 гривень за літр, бензин А-95 на 21,3% до 51,6 гривень за літр, дизельне паливо - на 22,3% до 56,6 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 18,7% до 41,2 гривень за літр.

Зазначимо, наприкінці травня уряд скасував державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо у зв'язку з виниклим дефіцитом.

Ціни на бензин і дизель За останній місяць різко зросли: скільки коштує паливо в Україні

Нагадавши, за даними Держстату,за 2021 рік бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 гривень за літр, бензин А - 95 на 22,1% до 30,5 гривень за літр, дизельне паливо-на 23,1% до 29,6 гривень за літр. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 50,5% до 19,1 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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