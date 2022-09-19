Цены на бензин и дизель и автогаз снижаются: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 сентября 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Автогаз подешевел на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,50 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 53,25 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 26,04 гривен за литр (-0,03 гривен).

Напомним, Комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил проект закона о возврате акцизов на топливо ко второму чтению. Акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров, на автогаз - 52 евро за 1000 литров

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2022 года подорожания бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается. В то же время сохраняется потенциал для снижения цен на автомобильный газ.