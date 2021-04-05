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Цены на бензин на АЗС резко снизились: сколько стоит топливо

Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и в Украине 5 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. Дизельное топливо и автогаз - без изменений.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,78 гривен за литр (-0,27 гривен), на бензин А-95 - 28,68 гривен за литр (-0,38 гривен), на дизельное топливо - 28,27 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 15,77 гривен за литр (+0,00 гривен).

Как сообщило РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине резко выросли в середине марта. Однако в конце месяца цены прекратили рост, а начале апреля начали немного снижаться.

Напомним, Кабинет министров одобрил проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворения потребностей потребителей на период карантина. Документ 2 апреля подписал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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Новости Украины АЗСбензинцены на бензин
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