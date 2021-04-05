RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ціни на бензин на АЗС різко знизилися: скільки коштує паливо

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та в Україні 5 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися. Дизельне паливо і автогаз - без змін.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 27,78 гривень за літр (-0,27 гривень), на бензин А-95 - 28,68 гривень за літр (-0,38 гривень), на дизельне паливо - 28,27 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 15,77 гривень за літр (+0,00 гривень).

Як повідомило РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні різко зросли в середині березня. Однак наприкінці місяця ціни припинили зростання, а на початку квітня почали трохи знижуватися.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проект Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України та задоволення потреб споживачів на період карантину. Документ 2 квітня підписав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АЗСбензинцены на бензин
Читайте також
Бензин в Україні припинив дорожчати, автогаз дешевшає
АЗС будуть штрафувати за нелегальну торгівлю: комітет Ради підтримав закон
Прогноз погоди