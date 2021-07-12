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Цены на бензин и автогаз растут: сколько стоит топливо на АЗС

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Понедельник 12 июля 2021 13:43
Цены на бензин и автогаз растут: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин выросли на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 12 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Дизельное топливо подешевело на 1 копейку, автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин и автогаз растут: сколько стоит топливо на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,20 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,13 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,41 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,40 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин и автогаз растут: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, правительство Украины с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина определена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Согласно последним расчетам, которые Минэкономики обнародовало 3 июля, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,55 гривен за литр.

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