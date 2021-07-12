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Ціни на бензин і автогаз зростають: скільки коштує паливо на АЗС

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Понеділок 12 липня 2021 13:43
Ціни на бензин і автогаз зростають: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин зросли на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в Україні 12 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Дизельне паливо подешевшало на 1 копійку, автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин і автогаз зростають: скільки коштує паливо на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,20 гривень за літр (+0,02 гривень), на бензин А-95 - 30,13 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,41 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,40 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин і автогаз зростають: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, уряд України з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну визначена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з останніми розрахунками, які Мінекономіки оприлюднило 3 липня, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,55 гривень за літр.

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