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Цены на бензин и автогаз растут на АЗС

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Украина, Четверг 29 июля 2021 13:14
Цены на бензин и автогаз растут на АЗС Фото: автогаз подорожал еще на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 29 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 4 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,29 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,22 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,43 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 16,83 гривен за литр (+0,04 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин и автогаз растут на АЗС

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Минэкономики 22 июля обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,25 гривен за литр.

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