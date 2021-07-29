Цены на бензин и автогаз растут на АЗС
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 29 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 4 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,29 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,22 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,43 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 16,83 гривен за литр (+0,04 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.
Минэкономики 22 июля обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,25 гривен за литр.