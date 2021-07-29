Ціни на бензин і автогаз ростуть на АЗС

Фото: автогаз подорожчав ще на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 29 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 4 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,29 гривень за літр (+0,02 гривень), на бензин А-95 - 30,22 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,43 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 16,83 гривень за літр (+0,04 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: