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Ціни на бензин і автогаз ростуть на АЗС

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Україна, Четвер 29 липня 2021 13:14
Ціни на бензин і автогаз ростуть на АЗС Фото: автогаз подорожчав ще на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 29 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 4 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,29 гривень за літр (+0,02 гривень), на бензин А-95 - 30,22 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,43 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 16,83 гривень за літр (+0,04 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин і автогаз ростуть на АЗС

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо.

Мінекономіки 22 липня оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,25 гривень за літр.

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