Ціни на бензин і автогаз ростуть на АЗС
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 29 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 4 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,29 гривень за літр (+0,02 гривень), на бензин А-95 - 30,22 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,43 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 16,83 гривень за літр (+0,04 гривень).
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:
Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо.
Мінекономіки 22 липня оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,25 гривень за літр.