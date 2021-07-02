Цены на бензин и автогаз продолжили рост на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 2 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,76 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,7 6 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,37 гривен за литр (+0,01 гривен).

Напомним, с 15 мая в Украине было введено государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина определена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Согласно последним расчетам, которые Минэкономики обнародовало 23 июня, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривен за литр, дизельного топлива - 29,23 гривен за литр.