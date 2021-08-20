Цены на бензин и автогаз приостановили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин в Украине 20 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Автогаз и дизельное топливо без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,31 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,22 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 17,46 гривен за литр (0,00 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: