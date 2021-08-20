Ціни на бензин і автогаз призупинили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин в Україні 20 серпня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем трохи знизилися. Автогаз і дизельне паливо без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,31 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,22 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,22 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 17,46 гривень за літр (0,00 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: