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Ціни на бензин і автогаз призупинили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, П'ятниця 20 серпня 2021 13:50
Ціни на бензин і автогаз призупинили зростання: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин трохи знизилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в Україні 20 серпня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем трохи знизилися. Автогаз і дизельне паливо без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин і автогаз призупинили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,31 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,22 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,22 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 17,46 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин і автогаз призупинили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку на 11 серпня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,67 гривень за літр, дизельного палива - 28,64 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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