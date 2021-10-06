Цены на бензин и автогаз повышаются: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 6 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,24 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,08 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,83 гривен за литр (+0,05 гривен), на автогаз - 17,87 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 1 октября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,50 гривен за литр, дизельного топлива - 30,23 гривен за литр.