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Цены на бензин и автогаз растут: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Четверг 19 августа 2021 13:47
Цены на бензин и автогаз растут: сколько стоит топливо на АЗС Фото: автогаз подорожал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,22 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,46 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин и автогаз растут: сколько стоит топливо на АЗС

Как сообщало РБК-Украина, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку на 11 августа. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,67 гривен за литр, дизельного топлива - 28,64 гривен за литр.

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Цены на бензин
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