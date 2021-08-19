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Ціни на бензин і автогаз зростають: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Четвер 19 серпня 2021 13:47
Ціни на бензин і автогаз зростають: скільки коштує паливо на АЗС Фото: автогаз подорожчав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 19 серпня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,32 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,22 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,22 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,46 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин і автогаз зростають: скільки коштує паливо на АЗС

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку на 11 серпня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,67 гривень за літр, дизельного палива - 28,64 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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