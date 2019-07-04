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Цены на АЗС в Украине снижаются


Дешевеют все виды топлива

Розничные цены на автомобильное топливо в Украине сегодня, 4 июля, снижаются по сравнению с предыдущим торговым днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние цены составили:

  • бензин А-92 - 28,58 грн (- 0,12 грн),
  • бензин А-95 - 29,58 грн (-0,14 грн),
  • бензин А-95+ - 30,83 грн (-0,15 грн)
  • ДТ - 28,60 грн (-0,13 грн)
  • Автогаз - 13,01 грн (-0,04 грн)

Цены на топливо АЗС в Киеве:

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,49

30,39

28,99

13,29

WOG

29,99

30,99

31,99

29,99

13,48

AMIC

28,79

29,79

30,79

28,49

12,79

БРСМ-Нафта

25,99

26,99

28,79

25,49

12,99

Укрнафта

29,00

30,00

30,50

30,00

13,00

Shell

29,49

30,79

33,29

29,79

13,09

ОККО

29,99

30,99

31,99

29,99

13,49

SUN OIL

26,49

27,49

28,49

25,99

12,99

Авиас

28,95

29,95

30,45

30,00

 

Glusco

28,35

29,35

31,35

28,35

12,99

Авантаж 7

27,45

28,49

29,15

25,95

12,15

UPG

27,20

28,20

31,60

26,20

12,80

Mango

25,99

26,99

24,99

12,25

SOCAR

30,49

31,49

32,49

30,49

13,79

Маркет

27,47

28,48

27,72

 

Luxwen

27,39

27,89

30,29

29,29

13,09

Chipo

26,79

27,29

30,89

25,79

 

 

28,58

29,58

30,83

28,60

13,01

Напомним, по данным Государственной службы статистики, за январь-май среди товаров больше всего подешевел газ сжиженный для автомобилей - на 6,9% до 13,5 грн за литр, однако за май его цена выросла на 2,3%. Кроме того, цены на бензин А-95 упали до 1,3% до 30,0 грн за литр.

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