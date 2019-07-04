Ціни на АЗС в Україні знижуються

Дешевшають всі види палива
Роздрібні ціни на автомобільне паливо в Україні сьогодні, 4 липня, знижуються у порівнянні з попереднім торговим днем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні ціни склали:
Ціни на паливо АЗС у Києві:
|
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,69
|
29,49
|
30,39
|
28,99
|
13,29
|
WOG
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
29,99
|
13,48
|
AMIC
|
28,79
|
29,79
|
30,79
|
28,49
|
12,79
|
БРСМ-Нафта
|
25,99
|
26,99
|
28,79
|
25,49
|
12,99
|
Укрнафта
|
29,00
|
30,00
|
30,50
|
30,00
|
13,00
|
Shell
|
29,49
|
30,79
|
33,29
|
29,79
|
13,09
|
ОККО
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
29,99
|
13,49
|
SUN OIL
|
26,49
|
27,49
|
28,49
|
25,99
|
12,99
|
Авиас
|
28,95
|
29,95
|
30,45
|
30,00
|
|
Glusco
|
28,35
|
29,35
|
31,35
|
28,35
|
12,99
|
Авантаж 7
|
27,45
|
28,49
|
29,15
|
25,95
|
12,15
|
UPG
|
27,20
|
28,20
|
31,60
|
26,20
|
12,80
|
Mango
|
25,99
|
26,99
|
‒
|
24,99
|
12,25
|
SOCAR
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
30,49
|
13,79
|
Маркет
|
27,47
|
28,48
|
‒
|
27,72
|
|
Luxwen
|
27,39
|
27,89
|
30,29
|
29,29
|
13,09
|
Chipo
|
26,79
|
27,29
|
30,89
|
25,79
|
|
|
28,58
|
29,58
|
30,83
|
28,60
|
13,01
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, за січень-травень серед товарів найбільше подешевшав газ скраплений для автомобілів - на 6,9% до 13,5 грн за літр, однак за травень його ціна виросла на 2,3%. Крім того, ціни на бензин А-95 знизилися до 1,3% до 30,0 грн за літр.