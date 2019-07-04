Ціни на АЗС в Україні знижуються

Роздрібні ціни на автомобільне паливо в Україні сьогодні, 4 липня, знижуються у порівнянні з попереднім торговим днем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні ціни склали:

бензин А-92 - 28,58 грн (- 0,12 грн),

бензин А-95 - 29,58 грн (-0,14 грн),

бензин А-95+ - 30,83 грн (-0,15 грн)

ДТ - 28,60 грн (-0,13 грн)

автогаз - 13,01 грн (-0,04 грн)

Ціни на паливо АЗС у Києві:

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,69 29,49 30,39 28,99 13,29 WOG 29,99 30,99 31,99 29,99 13,48 AMIC 28,79 29,79 30,79 28,49 12,79 БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,79 25,49 12,99 Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 13,00 Shell 29,49 30,79 33,29 29,79 13,09 ОККО 29,99 30,99 31,99 29,99 13,49 SUN OIL 26,49 27,49 28,49 25,99 12,99 Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 28,35 29,35 31,35 28,35 12,99 Авантаж 7 27,45 28,49 29,15 25,95 12,15 UPG 27,20 28,20 31,60 26,20 12,80 Mango 25,99 26,99 ‒ 24,99 12,25 SOCAR 30,49 31,49 32,49 30,49 13,79 Маркет 27,47 28,48 ‒ 27,72 Luxwen 27,39 27,89 30,29 29,29 13,09 Chipo 26,79 27,29 30,89 25,79 28,58 29,58 30,83 28,60 13,01

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, за січень-травень серед товарів найбільше подешевшав газ скраплений для автомобілів - на 6,9% до 13,5 грн за літр, однак за травень його ціна виросла на 2,3%. Крім того, ціни на бензин А-95 знизилися до 1,3% до 30,0 грн за літр.