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Ціни на АЗС в Україні знижуються


Дешевшають всі види палива

Роздрібні ціни на автомобільне паливо в Україні сьогодні, 4 липня, знижуються у порівнянні з попереднім торговим днем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні ціни склали:

  • бензин А-92 - 28,58 грн (- 0,12 грн),
  • бензин А-95 - 29,58 грн (-0,14 грн),
  • бензин А-95+ - 30,83 грн (-0,15 грн)
  • ДТ - 28,60 грн (-0,13 грн)
  • автогаз - 13,01 грн (-0,04 грн)

Ціни на паливо АЗС у Києві:

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,49

30,39

28,99

13,29

WOG

29,99

30,99

31,99

29,99

13,48

AMIC

28,79

29,79

30,79

28,49

12,79

БРСМ-Нафта

25,99

26,99

28,79

25,49

12,99

Укрнафта

29,00

30,00

30,50

30,00

13,00

Shell

29,49

30,79

33,29

29,79

13,09

ОККО

29,99

30,99

31,99

29,99

13,49

SUN OIL

26,49

27,49

28,49

25,99

12,99

Авиас

28,95

29,95

30,45

30,00

 

Glusco

28,35

29,35

31,35

28,35

12,99

Авантаж 7

27,45

28,49

29,15

25,95

12,15

UPG

27,20

28,20

31,60

26,20

12,80

Mango

25,99

26,99

24,99

12,25

SOCAR

30,49

31,49

32,49

30,49

13,79

Маркет

27,47

28,48

27,72

 

Luxwen

27,39

27,89

30,29

29,29

13,09

Chipo

26,79

27,29

30,89

25,79

 

 

28,58

29,58

30,83

28,60

13,01

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, за січень-травень серед товарів найбільше подешевшав газ скраплений для автомобілів - на 6,9% до 13,5 грн за літр, однак за травень його ціна виросла на 2,3%. Крім того, ціни на бензин А-95 знизилися до 1,3% до 30,0 грн за літр.

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