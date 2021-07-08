Цены на АЗС продолжили рост. Дорожают все виды топлива
Фото: цены на бензин продолжают расти (Tom Dulat/Getty Images)
Розничные цены на бензин 8 июля 2021 года продолжили рост по сравнению с предыдущим торговым днем. Также возобновился рост цен на дизельное топливо и автомобильный газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
Фото: цены на АЗС (инфографика РБК-Украина)
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,18 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,12 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,40 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 15,38 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине: